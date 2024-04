A jovem Vanessa Estefany Rebelo, de 25 anos, é uma entre os 55 pacientes que farão as cirurgias mastológicas no mutirão Opera Acre, iniciado no último sábado, 27, na Fundação Hopital Estadual do Acre (Fundhacre). “Eu descobri um nódulo através do exame de rotina que faço todos os anos e aí a enfermeira percebeu uma alteração, foi quando a gente começou o tratamento pelo Cecon. [O atendimento] foi rápido, graças a Deus. A gente vai retirar o nódulo – mesmo ele sendo benigno – pra ter plena certeza que está tudo certo. Meu tempo de espera foi bem curto. Eu dei entrada em dezembro do ano passado e agora já estou aqui sendo contemplada”, disse a jovem pouco antes do procedimento.



O mutirão de cirurgias mastológicas é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da união entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), com o objetivo de reduzir a demanda reprimida de cirurgias.

As cirurgias começaram neste sábado, 27, atendendo inicialmente seis pacientes, mas o mutirão seguirá até junho alcançando, ao todo, 55 pessoas. Para a presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, a ação é resultado da união de esforços entre os entes envolvidos.



“Hoje nós estamos unidos para essa primeira de várias ações que vão acontecer, pois a Saúde do nosso Estado está cada dia mais de mãos dadas para fortalecer os serviços, atendendo a um pedido do governador Gladson Cameli de cuidar das pessoas. E o mutirão que está começando hoje é a prova disso. São muitos pacientes que estavam aguardando por essa operação e que já vão sair daqui hoje iniciando uma nova fase das suas vidas e isso nos dá muita alegria em poder proporcionar”, destacou a presidente.



A secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesacre, Ana Cristina Moraes, também reforçou: Eu tenho certeza que a população só tem a ganhar e tudo isso que tem sido feito é juntar forças, só existe. E isso, um dos braços mais importantes de estar aqui. Tenho certeza que nós vamos continuar sempre trabalhando para vocês, para os pacientes”.

A coordenadora do Cecon, Muana Araújo, reforça que quem ganha com a união de esforços, é a população. “Hoje nós temos 54 mulheres e um homem na fila. Interessante dizer que o Cecon não lida só com mulheres. Homens também têm mamas, então o mutirão começa hoje e termina dia 1º de junho onde a gente vai conseguir zerar a fila. É um momento muito gratificante que mostra que a união entre Sesacre, Fundhacre e o legislativo buscam trazer benefícios para a população”, frisou Muana Araújo.

Por Agnes Cavalcante- Agência de Notícias do Acre

Foto: Gleison Luz/Fundhacre

