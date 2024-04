O barulho de um culto evangélico deixou um policial militar irritado, em Jaraguá, no centro goiano. Em vídeos, é possível ver ele xingando e partindo para cima dos fiéis. A Polícia Militar conseguiu conter a confusão e levou todos para a delegacia, mas segundo a Polícia Civil, os envolvidos não quiseram prestar queixa.

O caso aconteceu na quinta-feira (25), no bairro Jardim Aeroporto III, no final do culto. Conforme os vídeos, o policial chegou de carro e parou em frente à igreja, questionando o barulho para as pessoas. A situação acabou provocando uma troca de ofensas e, posteriormente, até agressões e ameaças.

Em nota, a PM disse que “seguiu o procedimento padrão e a desordem foi contida”. Explicou também que o militar envolvido na confusão está afastado de suas funções por razões clínicas, mas que, mesmo assim, a Corregedoria abriu uma sindicância para apuração dos fatos.

Por Letícia Souza G1

