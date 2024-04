Nossa reportagem conseguiu através do Facebook do radialista Edinaldo Gomes imagens aéreas da comunidade extrativista Cazumbá Iracema localizada no rio caeté, mostrando centenas de famílias residentes naquela localidade, sendo uma das mais conhecidas do Estado do Acre situada no município de Sena Madureira.

Por Acreonline.net

