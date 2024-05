O governo emitiu um alerta para um novo golpe que está afetando os beneficiários do Bolsa Família. Criminosos estão usando uma estratégia sofisticada para enganar pessoas vulneráveis, utilizando mensagens falsas por SMS e WhatsApp para induzi-las a fornecer informações pessoais.

O golpe é simples, mas eficaz. Os golpistas enviam mensagens que alegam a necessidade de uma “atualização cadastral” urgente, geralmente com ameaças de bloqueio ou perda do benefício caso o procedimento não seja realizado imediatamente. As mensagens incluem links que, ao serem clicados, redirecionam para sites fraudulentos projetados para roubar dados pessoais, como números de documentos e informações bancárias.

O governo deixou claro que não faz esse tipo de contato urgente por meio de SMS ou WhatsApp. Assim, se você receber uma mensagem solicitando informações ou pedindo para clicar em um link, desconfie imediatamente. Para evitar cair nesse golpe, é importante não clicar em links desconhecidos e procurar os canais oficiais para esclarecer dúvidas.

O governo recomenda aos beneficiários que, em caso de dúvidas sobre mensagens recebidas, busquem informações diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou entrem em contato com os números oficiais, como 0800 104 0104 ou 111. Também é crucial manter os dados pessoais seguros e nunca compartilhar informações sensíveis com sites ou pessoas não autorizadas.

Caso alguém seja vítima de golpe, é importante agir rapidamente. A primeira medida é registrar um boletim de ocorrência na polícia. Depois, contate seu banco para bloquear transações suspeitas e mude as senhas de contas comprometidas. Monitorar o histórico financeiro e alertar outras pessoas sobre o golpe também são passos importantes para minimizar danos.

Pedro Freire – coluna financeira

