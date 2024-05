O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) e o tesoureiro do União Brasil no Acre, Jairo Cassiano, representante do senador Alan Rick, confirmaram recentemente que o pecuarista Macarrão é pré-candidato a prefeito da cidade de Manoel Urbano pelo Republicanos. Roberto Duarte e Jairo Cassiano estiveram no referido município reunidos com Macarrão e bateram o martelo em torno de seu nome.

No Acre, Republicanos e União Brasil fecharam uma parceria para caminhar juntos nas eleições 2024. “O Republicanos está se consolidando nos 22 municípios do Acre e em Manoel Urbano não é diferente. A pré-candidatura a prefeito do pecuarista Macarrão mostra a inovação da política desse município. Há algum tempo, ele vem desempenhando um trabalho social em Manoel Urbano, gera empregos e é o idealizador do maior evento de pecuária desse município que é a Expo MU, feira agropecuária de Manoel Urbano. Caminharemos juntos nessas Eleições”, declarou Roberto Duarte.

Representando o senador Alan Rick, Jairo Cassiano disse que acredita que o nome de Macarrão vem sendo consolidado com o passar do tempo, por isso, terá o apoio do União Brasil e do senador Alan Rick. “Nós temos uma parceria com o Republicanos e o Macarrão terá total apoio do nosso senador Alan Rick”, confirmou.

Com o nome do pré-candidato definido, de agora em diante Republicanos e União Brasil buscam o diálogo com representantes de outros partidos para fechar a chapa majoritária. Um deles é o PSD, do senador Petecão que em Manoel Urbano como principais expoentes o vereador Charles Brandão, presidente da Câmara, e o pastor Ademar.

No mês de junho, um grande evento será realizado em Manoel Urbano para oficializar a pré-candidatura de Macarrão a prefeito daquela cidade.

Por Acreonlien.net

