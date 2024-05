Um cachorro da raça pitbull foi encontrado morto com dois tiros na cabeça em uma avenida no municpio Jordão, interior do Acre, na manhã do último domingo, dia 12.

Moradores residentes próximos ao local relataram ter ouvido os tiros durante a madrugada, mas não saíram para verificar o que tinha acontecido.

A descoberta da morte do animal só ocorreu pela manhã do dia seguinte. Segundo informações, o pitbull pertencia a uma mulher identificada como Danny Souza, que lamentou profundamente a perda de seu animal de estimação. A polícia deverá investigar o caso.

Por Acreonline.net

