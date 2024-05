Na regional da Cadeia Velha os trabalhos de revitalização das ruas estão em pleno vapor. Com foco na troca de solo danificado, equipes trabalham na remoção de materiais desgastados para substituição por camadas de pedras, visando melhorar a durabilidade e qualidade das vias.

O contrato de manutenção tem duração de um ano, período em que a equipe estará encarregada de realizar as trocas necessárias, além de outras intervenções autorizadas pela prefeitura.



Nesta terça-feira (14) está prevista a aplicação do revestimento asfáltico nas ruas que passaram pela regularização e preparação adequada. A expectativa é de que, com a conclusão dessas obras, as ruas apresentem uma melhoria significativa em sua qualidade, beneficiando toda a comunidade.

“A gente está trabalhando com as trocas de solo, onde a gente tira o material que está danificado, um solo que já não tem mais serventia e é substituído por camadas de pedras”, explicou o auxiliar de engenharia, Diogo Silva.

Outras frentes de serviços também estão avançando por toda a cidade. Na regional da Floresta está sendo feita, além do pavimento das ruas, a troca de bueiros com acabamento de tampa para boca de lobo e está em andamento a restauração do meio-fio e das calçadas.



O comerciante, Manoel Ferreira, elogiou a agilidade e agradeceu a gestão.

“Agradeço a Deus, primeiramente e à prefeitura, o prefeito Bocalom e à equipe dele.”

Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram