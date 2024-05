Um acidente ocorreu na conhecida Estrada do Pacífico na tarde do último domingo por volta das 15 horas, nas proximidades do Ramal Esperança. Segundo informações, uma mulher identificada como Rosimar, aproximadamente 50 anos, pilotava uma motocicleta Pop quando colidiu com um carro Saveiro, na altura do quilômetro 5 da Estrada do Pacífico.

De acordo com as imagens que circulam em grupos de WhatsApp, o condutor do Saveiro fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Testemunhas relataram que a vítima faleceu minutos após o acidente, devido aos ferimentos provocados pelo impacto.

Por Acreonline.net

