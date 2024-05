O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), demonstra um compromisso sólido em atender às necessidades dos pacientes e aprimorar os serviços médicos em todo o estado. Uma das iniciativas que se destacam é o Programa Opera Acre, um esforço dedicado a reduzir o tempo de espera e diminuir as filas reprimidas na área da saúde.

No Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, foram realizados 36 procedimentos de cirurgia geral. Foto: cedida

No último fim de semana, dias 11 e 12 de maio, o Programa Opera Acre realizou uma série de cirurgias em diversos municípios do estado, proporcionando atendimento médico oportuno e de qualidade para os cidadãos acreanos.



No Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, foram realizadas 21 cirurgias de laqueadura. No Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, foram realizados 36 procedimentos de cirurgia geral. Em Cruzeiro do Sul, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, foram realizadas 10 cirurgias ginecológicas, incluindo histerectomias, curetagem, laqueaduras e retirada de miomas. Em Senador Guiomard, foram 10 procedimentos de histerectomias, curetagem, retirada de miomas e laqueaduras, totalizando 77 cirurgias.



O titular da pasta, Pedro Pascoal, enfatiza que o Programa Opera Acre representa um compromisso sólido com a saúde e o bem-estar dos acreanos. “Estamos focados não apenas em reduzir filas, mas também em garantir que cada pessoa receba a atenção médica de que necessita. Este programa é parte fundamental de nossos esforços para fortalecer o sistema de saúde do Estado e proporcionar uma vida melhor para a nossa população”, destacou Pascoal.



Shirley Nascimento, chefe de Regulação de Cirurgias da Sesacre, destaca: “Nossa missão é reduzir o tempo de espera dos pacientes e garantir que as cirurgias sejam realizadas de maneira segura e eficiente. Estamos comprometidos em melhorar o acesso à saúde em todo o estado”.

O programa Opera Acre tem desempenhado um papel crucial no avanço da saúde do estado, participando ativamente com foco em cirurgias eletivas em diversas especialidades médicas, como ginecologia, proctologia, cirurgias gerais, de cabeça e pescoço, cardiológicas, entre outras. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Acre possui a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas entre todas as unidades da federação.

Essas ações exemplificam o compromisso contínuo do governo do Estado do Acre em melhorar o acesso à saúde e garantir um atendimento de qualidade para todos os seus cidadãos.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

