Funcionários do Cemitério São João Batista, na capital Rio Branco, organizaram um churrasco para a equipe que trabalha diariamente no local. A iniciativa gerou debates entre internautas, alguns questionando a adequação de realizar um churrasco em um cemitério, enquanto outros defendem que os funcionários precisam se alimentar durante as atividades dentro do Santo Campo .

Por Acreonline.net

