Anthony Loffredo, mais conhecido como ‘Alien Negro’, capturou a atenção do mundo com suas extensas modificações corporais. Sua jornada para transformar sua aparência incluiu a tatuagem da maior parte de seu corpo, incluindo os olhos, de preto. Suas mudanças radicais não param nas tatuagens; ele também teve partes dos dedos, do lábio superior e do nariz cirurgicamente removidos. Além disso, Loffredo passou por um procedimento de divisão da língua, dando-lhe uma língua bifurcada semelhante à de uma cobra.

As transformações começaram após um momento decisivo em sua vida, quando ele trabalhava como guarda de segurança. Percebendo que não estava vivendo a vida que queria, ele deixou seu emprego aos 24 anos e mudou-se para a Austrália. Sua paixão por mutações e transformações do corpo humano, que ele tem desde jovem, tornou-se a força motriz por trás de suas alterações extremas. Loffredo abraça a persona de um “personagem assustador”, frequentemente habitando esse papel à noite em ruas escuras, explorando o contraste entre seu eu cotidiano e o personagem que ele interpreta.

Sua jornada não foi sem desafios. Loffredo admite enfrentar obstáculos significativos, como dificuldades para encontrar emprego devido à sua aparência e lidar com reações negativas. Apesar desses desafios, ele expressa uma transformação em sua auto-percepção, sentindo-se mais alinhado com sua identidade interna, embora reconheça um “lado sombrio” em suas escolhas.

Recentemente, Loffredo anunciou que está concluindo sua jornada de modificações corporais. No Instagram, ele compartilhou: “Este projeto ao qual eu dei tudo, amor, paixão, determinação, força, perdeu seu significado ao longo dos anos. Eu não esperava que tivesse tanto impacto no mundo, ser conhecido eu não soube administrar e meu projeto perdeu seu significado. Uma coisa é certa, eu não quero mais tocar meu corpo ou tirar ou colocar algo, estou pondo fim à modificação do meu corpo por enquanto, eu não gosto mais deste mundo.”

Apesar de encerrar suas modificações corporais, Loffredo planeja concluir seu objetivo de alcançar uma cobertura total de tatuagem preta em seu corpo. Refletindo sobre sua aparência passada, Loffredo e o cineasta Arthur Bruel discutiram suas aparências pré-modificação durante um documentário do Channel 4. Bruel comentou: “Mas você era um cara muito bonito”, ao que Loffredo respondeu: “Um cara muito sexy”, indicando que, embora estivesse feliz naquela época, ele não sentia que era seu verdadeiro eu. Ele enfatizou: “Mas eu sou a mesma pessoa! Mesmo coração! Mas não é meu corpo, meu corpo verdadeiro.”

Os espectadores do documentário expressaram uma mistura de choque e admiração. Um espectador comentou: “No começo do vídeo, fiquei meio chocado com a aparência de Anthony, mas no final, eu não notava sua aparência porque senti que vi seu coração. E esse é o verdadeiro Anthony.” Outro compartilhou: “Fiquei realmente chocado com sua aparência no início! Ele era um homem bonito e eu não consigo imaginar querendo parecer como ele é agora. Isso sou eu. Se ele gosta de si mesmo agora, então mais poder para ele! Ele parece um cara muito doce e sua personalidade vence. Ótimo trabalho!”

por Lucas Rabello- Mistérios do Mundo

