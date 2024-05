Shyam Lal Yadav, de Madhya Pradesh, Índia, vivenciou um fenômeno médico incomum após sofrer uma lesão na cabeça em 2014. Um crescimento, semelhante a um chifre, começou a emergir no topo de sua cabeça. Inicialmente, Shyam gerenciava esse crescimento com cortes regulares feitos por seu barbeiro, já que não lhe causava dor ou desconforto.

Com o passar do tempo, o crescimento começou a endurecer e se transformar em uma estrutura mais pronunciada, parecida com um chifre. Aos 74 anos, percebendo a gravidade da situação, Shyam decidiu que era hora de procurar ajuda médica profissional.

Após exame, os médicos identificaram o crescimento como um corno sebáceo, também conhecido coloquialmente como “chifre do diabo”. Esse tipo de crescimento é composto de queratina compactada — a mesma proteína que compõe cabelos, unhas e pele. Curiosamente, a queratina também é encontrada no reino animal, formando partes de bicos, penas e chifres de animais.

Homem horrorizado quando um “chifre do diabo” de 10 centímetros cresceu em sua cabeça

Dr. Vishal Gajbhiye, que tratou Shyam no Hospital Bhagyoday Tirth em Sagar, compartilhou insights sobre a condição. “Cerca de cinco anos atrás, o paciente machucou a cabeça após o que um nódulo começou a crescer,” ele explicou. “Inicialmente, ele ignorou, pois não causava desconforto. Além disso, ele cortava o crescimento com o barbeiro local. Mas, quando o nódulo endureceu e começou a crescer mais, ele procurou o hospital em Sagar.”

Os cornos sebáceos são mais frequentemente vistos em adultos mais velhos e geralmente se desenvolvem em áreas expostas a muita luz solar, como a cabeça ou os ombros. A causa exata desses crescimentos é desconhecida, mas sua formação envolve o acúmulo excessivo de queratina.

O tratamento de um corno sebáceo pode ser direto se o crescimento for benigno. “Como o chifre é composto de queratina, o mesmo material encontrado nas unhas, geralmente pode ser removido com uma lâmina estéril,” observou Dr. Gajbhiye. No entanto, ele também alertou que “a condição subjacente ainda precisará ser tratada”, pois esses chifres podem ocasionalmente ser indicativos de problemas de saúde mais graves, incluindo tumores malignos.

Shyam passou por uma cirurgia para remover o chifre, após a qual a pele foi enxertada na ferida. “Imediatamente após sua remoção, a pele foi enxertada na ferida, que agora cicatrizou completamente”, acrescentou Dr. Gajbhiye. O período pós-operatório envolveu uma estadia hospitalar de dez dias para Shyam, durante a qual uma biópsia confirmou que o crescimento era não maligno.

Esse caso raro foi documentado e submetido ao International Journal of Surgery, contribuindo para a literatura médica sobre tais crescimentos incomuns e fornecendo insights que podem ajudar no diagnóstico e tratamento de casos semelhantes no futuro.

