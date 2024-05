Manaus – No último domingo (12), um policial militar identificado como José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos, foi executado na calçada de um bar localizado no bairro Vila Velha, na cidade de Fortaleza, no Ceará.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava de folga, e assistia a um jogo de futebol em um bar, quando criminosos chegaram no local e dispararam contra José. Câmeras de segurança registraram o momento em que o pistoleiro ataca o PM. Nas imagens, é possível observar que a abordagem do assassino ocorreu ao mesmo tempo em que uma viatura da PM passava pelo local.

O policial chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital na capital, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, além do José Heliomar, um funcionário do bar foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde da região.

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) emitiu uma nota de pesar pela morte do policial: “Neste momento de imensa dor, a APS expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas do policial. Perdemos mais do que um agente da lei; perdemos um bom homem, dedicado protetor da sociedade. Sua ausência deixa uma lacuna irrecuperável, especialmente para seus familiares. A APS se solidariza com todos que sentem esta perda irreparável”, diz um trecho da nota.

Por Souza-CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram