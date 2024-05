Numa reviravolta digna de um enredo de reality show, Abby Hensel, uma das famosas gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, casou-se com o enfermeiro Josh Bowling em 2021. As irmãs, que já apareceram nas telas com suas vidas únicas no programa Abby e Brittany da TLC, não são estranhas aos holofotes. Mas este último desenvolvimento na vida pessoal de Abby fez muita gente falar e digitar sem parar.

Conectadas desde o nascimento, Abby e Brittany são gêmeas dicéfalas, compartilhando um corpo mas tendo personalidades e desejos distintos. Elas enfrentaram juntas os desafios da vida, desde conquistar seus diplomas universitários individuais até gerenciar uma carreira compartilhada no ensino. Sim, elas têm dois diplomas, mas recebem um único salário.

Casamento de gêmeas siamesas deu nova reviravolta

Cada irmã controla um lado do corpo compartilhado. Abby comanda o lado direito, Brittany o esquerdo, tornando tarefas cotidianas como dirigir um esforço colaborativo. Abby cuida do acelerador e das marchas, Brittany das setas e das luzes. Sua coordenação é algo a se admirar, com talentos que vão desde tocar piano até dar cortadas no vôlei.

Agora, voltando ao drama matrimonial. O casamento de Abby com Josh não foi apenas uma celebração do amor; mexeu com os ânimos de várias maneiras. Entre em cena a ex-esposa, Annica Bowling, que lançou uma bola curva legal com um processo de paternidade envolvendo Josh, ela e outro homem chamado Gavin Vatnsdal. O processo, aberto nos corredores jurídicos de Minnesota em outubro de 2023, fez as fábricas de boatos trabalharem em tempo integral. E para adicionar mais intriga, há um misterioso “relatório de teste genético” que foi arquivado, mas ninguém fala sobre os resultados.

A história de Josh e Annica parece roteiro de novela—casaram-se em 2010, separaram-se em 2019 e se divorciaram oficialmente em 2020. Eles têm uma filha, mas há outra criança na história, nascida de Annica em 2020, e o processo está nebuloso sobre qual das crianças está em questão a paternidade.

Quanto a Brittany, ela ainda está solteira, legalmente livre para casar, se quiser. As gêmeas já falaram anteriormente sobre sua vida, compartilhando trechos de suas natações sincronizadas, duetos de piano e outras atividades que demonstram seu incrível trabalho em equipe.

Mas não é só de aplausos e admiração que vivem as gêmeas. Com o casamento de Abby sob os olhos do público, os críticos da internet têm aproveitado o momento. Abby e Brittany, que não fogem de uma resposta à altura, foram ao TikTok com uma mensagem para os detratores, apresentando uma foto de Josh e uma réplica ousada: “Se você não gosta do que eu faço, mas assiste a tudo o que estou fazendo, ainda é um fã.”

No mundo de Abby e Brittany Hensel, a vida está longe de ser comum. Desde navegar pela vida diária como gêmeas siamesas até lidar com as complexidades dos relacionamentos pessoais sob o microscópio público, suas histórias continuam se desenrolando de maneiras inesperadas e cativantes.

Lucas Rabello

