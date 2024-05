A prefeitura de Sena Madureira, em parceria com o Instituto Lima, está oferecendo um curso de Operador de Máquinas Pesadas totalmente gratuito para todos os interessados. Além disso, são oferecidos cursos profissionalizantes de máquinas pesadas em parceria com a prefeitura municipal de Sena Madureira e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, com inscrições gratuitas.

O objetivo é formar profissionais nessas áreas para atuarem no município, tanto na área urbana quanto rural, e também para se destacarem em outros municípios em busca de novas oportunidades de trabalho.

Segundo o coordenador do curso, Kaká Lima, esta é uma forma de ajudar aqueles que muitas vezes não têm condições de adquirir um curso como esse. É muito importante a parceria, especialmente com as prefeituras, para que esses cursos cheguem realmente a quem necessita de uma oportunidade. As aulas teóricas começaram na quinta-feira, e as aulas práticas serão realizadas no próximo sábado, dia 11 de maio.”

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

