Informações divulgadas pelo site Extra do Acre apontam que um avião caiu dentro de um rio nas proximidades do município de Tarauacá, perto da Fazenda Santa Luzia. A aeronave havia decolado de Jordão com destino a Tarauacá.

Dos quatro passageiros a bordo, três sobreviveram ao acidente. Apenas um dos sobreviventes sofreu um corte na cabeça. Uma foto divulgada pelo site mostra parte da cauda do avião submersa ao lado de uma canoa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está se dirigindo ao local para prestar socorro e investigar as causas do acidente.

materia em costrução matéria em construção

Por Acreonline.net- com informações do site Extra do Acre

