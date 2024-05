A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), vem realizando um mutirão para combater o vazamento de água e a obstrução do esgoto na Cidade do Povo. A ação faz parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura de saneamento básico na região, garantindo melhores condições de vida para os moradores.

Essa ação começou na última quinta-feira (16) e vai durar até a próxima quarta-feira (22). O objetivo principal é resolver problemas pontuais no bairro e atender às ordens de serviço pendentes, que vinham prejudicando a comunidade há algum tempo, como vazamentos persistentes e esgotos entupidos.

Para o diretor-presidente, Enoque Pereira, a autarquia busca melhorias nos serviços oferecidos à população.

“Estamos em busca de melhorias nos serviços oferecidos pelo Saerb. Apesar de nossas limitações, ações como essas estão sendo feitas e continuarão.”

Em parceria com o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), o mutirão contou com equipes técnicas que trabalharam em diversas frentes para identificar e solucionar os problemas mais críticos.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a comunidade, garantindo que continuará trabalhando para resolver os problemas de saneamento e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos.

Juilyane Abdeeli-ASCOM

