A Assermurb derrotou o Villa City por 3 a 2 no último sábado, 18, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou a classificação para a decisão do Campeonato Estadual Feminino de Futsal.

O time da Assermurb abriu 2 a 0 no placar e soube atuar com a vantagem no marcador.

“Fizemos um jogo seguro desde o início e conseguimos o nosso objetivo. Parabenizar também as garotas do Villa City pela partida”, comentou a goleira da Assermurb, Paula.

Definir a data

A coordenação do Campeonato Estadual ainda vai definir a data da decisão entre Calafate e Assermurb.

“Teremos uma definição na segunda. Nosso objetivo é promover dois grandes jogos, disputa do terceiro lugar e a final, para podermos fechar a competição da melhor maneira”, comentou Marcelo Fontenele.

