O ano de 2024 já está em andamento e, com ele, a chance de planejarmos momentos de descanso e lazer durante os feriados nacionais que ainda estão por vir. Para ajudar você a aproveitar ao máximo esses dias, preparamos um guia completo com as próximas datas comemorativas e dicas valiosas para tornar cada feriado especial.

Próximos Feriados Nacionais de 2024

30 de Maio (Quinta-feira): Corpus Christi

Corpus Christi é um feriado religioso que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Este dia é tradicionalmente marcado por procissões, missas e momentos de reflexão e fé. Muitos municípios realizam elaboradas procissões e tapetes de serragem colorida nas ruas.

Dicas: Aproveite para participar das atividades religiosas locais ou visite uma cidade conhecida por suas celebrações de Corpus Christi. Reserve sua hospedagem com antecedência para garantir um lugar nas festividades.

7 de Setembro (Sábado): Independência do Brasil

Comemorando a independência do Brasil de Portugal em 1822, este dia é um marco de patriotismo e reflexão sobre a história do país. Desfiles cívicos e eventos comemorativos são comuns em várias cidades.

Dicas: Participe dos desfiles cívicos locais ou aproveite para fazer uma viagem curta e explorar destinos históricos do Brasil.

12 de Outubro (Sábado): Nossa Senhora Aparecida

Dia dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é uma data de grande devoção religiosa. Romarias e celebrações especiais são realizadas em todo o país, especialmente na cidade de Aparecida, em São Paulo.

Dicas: Visite o Santuário Nacional de Aparecida para participar das celebrações ou aproveite o dia para renovar sua fé e refletir.

2 de Novembro (Sábado): Finados

Este é o dia dedicado à memória dos falecidos. É uma tradição visitar cemitérios, levar flores e prestar homenagens aos entes queridos que já se foram.

Dicas: Reserve um tempo para visitar o cemitério local e prestar homenagens. Aproveite o dia para refletir sobre a vida e valorizar os momentos com a família.

25 de Dezembro (Terça-feira): Natal

O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo e é um dos feriados mais esperados do ano. É um momento de união familiar, troca de presentes, ceias festivas e celebrações religiosas.

Dicas: Planeje com antecedência a ceia de Natal, incluindo a decoração e os presentes. Reúna a família e os amigos para uma celebração especial e cheia de amor.

Dicas para Aproveitar os Feriados

Planejamento Antecipado: Reserve hotéis, ingressos para atrações e transporte com antecedência, especialmente se pretende viajar. Isso garante melhores preços e disponibilidade.

-Exploração de Destinos Turísticos: Use os feriados para explorar novos lugares, conhecer culturas diferentes e relaxar em meio à natureza.

-Fortalecimento dos Laços Familiares: Reúna-se com a família e amigos para fortalecer os laços e criar memórias inesquecíveis.

– Atividades ao Ar Livre: Passeios, piqueniques e esportes ao ar livre são ótimas opções para aproveitar o tempo livre e o clima agradável.

– Descanso e Relaxamento: Aproveite os feriados para descansar, cuidar da saúde mental e física, e se preparar para os desafios do dia a dia.

Feriados Nacionais no Calendário de 2025

Para quem gosta de se planejar com ainda mais antecedência, aqui estão os feriados nacionais de 2025:

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo

21 de abril (segunda-feira): Dia de Tiradentes

1º de maio (quinta-feira): Dia Mundial do Trabalhador

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

1º de janeiro de 2026 (quinta-feira): Ano Novo

Com este guia, você está pronto para planejar seus momentos de descanso e lazer durante os próximos feriados. Aproveite cada um deles ao máximo!

