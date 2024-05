Neste sábado, o Palmeiras realizou um jogo-treino contra o São Bento, na Academia de Futebol, e goleou os rivais por 6 a 1. Os gols foram anotados por Gabriel Menino, Rony (duas vezes), Rômulo, López e Mayke.

A principal novidade foi a participação dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues. Os dois estão evoluindo na recuperação de lesões no joelho direito e avançaram no processo de transição física. Ambos jogaram dois dos três tempos do amistoso.

Em contrapartida, alguns atletas foram preservados e realizaram apenas atividades físicas e técnicas. Endrick, por exemplo, ficou de fora do jogo-treino. O atacante teve diagnosticado um edema na coxa direita após a vitória de 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, na última quarta-feira, pela Libertadores.

Sem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando visita o Botafogo-SP, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, no Allianz Parque.

O jogo-treino

A partida foi disputada em três tempos de 35 minutos cada. O time que iniciou o jogo foi formado por Kaique; Garcia, Michel, Naves e Caio Paulista; Fabinho, Gabriel Menino, Luis Guilherme, Rômulo, Bruno Rodrigues e Dudu.

O primeiro gol saiu aos 15 minutos. Dudu ajeitou para Caio Paulista, que cruzou para Menino fazer de cabeça.

No segundo tempo, o Palmeiras teve: Weverton; Garcia, Luan, Naves e Caio Paulista (Vanderlan); Fabinho, Gabriel Menino (Jhon Jhon), Bruno Rodrigues, Luis Guilherme, Rony e Dudu.

O Palestra ampliou o placar aos cinco minuto, com Rony, após uma boa triangulação com Bruno Rodrigues e Luis Guilherme. O São Bento descontou aos sete, após contra-ataque. A reação, porém, foi interrompida por mais um gol de Rony, que recebeu na entrada da área, girou e finalizou o terceiro aos 31.

O terceiro tempo teve: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez), Naves (Murilo) e Vanderlan; Zé Rafael, John John, Raphel Veiga, Mayke, López e Rômulo.

O quarto gol, de Rômulo, foi marcado aos 20 minutos, com um chute no canto após uma sobra de bola em disputa na entrada da área. O quinto saiu quatro minutos depois, em cruzamento de Vanderlan e cabeceio de Flaco. Já aos 32, Mayke recebeu lançamento e finalizou com liberdade para fechar o placar de 6 a 1.

Gazeta Esportiva

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram