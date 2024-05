O elenco do Humaitá viaja na madrugada deste domingo, 19, para Macapá, no Amapá, e na segunda, 20, às 18h15(hora Acre), no estádio Canarinho, enfrenta o Trem no complemento da 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Trabalhamos bem durante a semana, mas esperei para definir a equipe. A meta é conquistar a primeira vitória e por isso precisamos avaliar bem a equipe para começar a partida”, explicou o técnico Kinho Brito.

Trabalho tático

Kinho Brito comanda um treino tático na tarde deste domingo, no Canarinho. Contudo, a divulgação dos titulares deverá ocorrer somente momentos antes do início do jogo.

Três derrotas

O Humaitá perdeu os três primeiros jogos do Brasileiro e uma nova derrota deixará a equipe ainda mais distante da classificação no torneio.

PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram