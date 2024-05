Manaus – Circula em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas o momento em que Edilomar Pereira de Souza, de 43 anos, foi assassinado por Geovane de Souza Oliveira, de 40 anos, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.

O crime ocorreu no último sábado (18), mas somente agora as imagens passaram a viralizar. No vídeo, é possível ver o momento em que Geovane parte para cima de Edilomar e desfere várias facadas na vítima. Edilomar tenta se defender com as mãos, no entanto, após vários golpes, ele acaba morrendo no local.

O delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o crime foi motivado por homofobia. Geovane não aceitava a relação do irmão com a vítima. “Um motivo, aparentemente, fútil ou torpe. A polícia trabalha com essa linha de investigação da intolerância pela orientação sexual da vítima. Essa vítima convivia com outro homem, que no caso era irmão do autor. Ele não aceitava esse relacionamento.

Dois homossexuais ali dentro da casa da sua mãe”, disse o delegado, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20). Geovane confessou o crime em depoimento, mas alegou que matou Edilomar porque ele furtava objetos da casa da mãe dele. No entanto, a família desmentiu a versão dada pelo criminoso. O assassino foi preso e irá responder por homicídio qualificado.

Por Geovane de Souza Oliveira-cm7

