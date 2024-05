Neste mês de maio, cerca de 21 milhões de famílias brasileiras estão sendo beneficiadas pelo programa Bolsa Família, que continua sendo um pilar essencial para o suporte econômico de milhões de lares em situação de vulnerabilidade no país. Os pagamentos, que têm início no valor de R$ 600, são distribuídos conforme um calendário escalonado baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de Pagamentos de Maio

O pagamento do Bolsa Família para o mês de maio teve início no dia 17 e seguirá até o dia 31. Os beneficiários devem ficar atentos às datas correspondentes ao final de seu NIS para receberem seus valores:

– 17 de Maio – NIS final 1

– 20 de Maio – NIS final 2

– 21 de Maio – NIS final 3

– 22 de Maio – NIS final 4

– 23 de Maio – NIS final 5

– 24 de Maio – NIS final 6

– 27 de Maio – NIS final 7

– 28 de Maio – NIS final 8

– 29 de Maio – NIS final 9

– 31 de Maio – NIS final 0

Valores e Benefícios Adicionais

O valor base do benefício é de R$ 600, mas esse valor pode ser aumentado dependendo da composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150. Já aquelas com crianças entre 7 e 11 anos, assim como adolescentes de 12 a 18 anos, recebem um adicional de R$ 50 por pessoa nesta faixa etária. Além disso, famílias com gestantes e lactantes também recebem benefícios adicionais, podendo alcançar um total de até R$ 850.

Medidas Especiais para o Rio Grande do Sul

Em razão das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o governo tomou medidas especiais para garantir que os beneficiários do Bolsa Família na região possam acessar seus pagamentos sem atrasos. Todos os pagamentos para os moradores afetados foram adiantados para o primeiro dia do calendário, facilitando o acesso aos recursos necessários em um momento de crise.

Além disso, para os beneficiários que enfrentam dificuldades devido à perda de documentos ou cartões, o governo disponibilizou a Declaração Especial de Pagamento. Esta declaração permite que os beneficiários façam saques emergenciais sem a necessidade de apresentar documentos, uma medida crucial para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

Como Acessar o Benefício

Os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar os valores recebidos de diversas maneiras. O aplicativo Caixa Tem permite o gerenciamento digital do benefício, oferecendo uma opção prática e segura para transações e pagamentos. Além disso, os valores podem ser sacados diretamente em agências da Caixa Econômica Federal, terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

Esforços Municipais para Apoiar os Beneficiários

Os municípios do Rio Grande do Sul estão se mobilizando para emitir declarações especiais e facilitar o acesso ao benefício para aqueles mais impactados pelas enchentes. Essa iniciativa busca reduzir a burocracia e garantir que nenhum beneficiário fique sem seu suporte financeiro durante este período crítico.

