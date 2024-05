Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma capivara enroscada em uma malhadeira no Rio Caeté, no município de Sena Madureira. O incidente foi registrado por um pescador local que, ao retornar ao rio pela manhã para verificar sua rede de pesca, encontrou o animal preso.

O pescador havia colocado a malhadeira na água na esperança de capturar peixes durante a noite. No entanto, para sua surpresa, ao chegar de manhã, encontrou uma capivara enroscada na rede. Rapidamente, ele começou a filmar a situação para documentar o ocorrido. Após registrar as imagens, ele procedeu com a liberação do animal.

Segundo informações a capivara, visivelmente assustada mas ilesa, foi cuidadosamente retirada da malhadeira e solta de volta à natureza. O pescador mostrou habilidade e cuidado ao libertar o animal, garantindo que ele não sofresse ferimentos durante o processo.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram