Na madrugada do último domingo, 19, mais um homicídio foi registrado em Rio Branco, desta vez no bairro do Taquari. Segundo informações a vítima, era integrante de uma facção criminosa e estava de vigília na Rua Baguari quando foi surpreendido por membros de uma facção rival. Os criminosos efetuaram vários disparos, resultando na morte imediata do rapaz.

A Polícia Militar foi acionada e está conduzindo uma investigação para identificar e prender os envolvidos no homicídio. A violência entre facções continua sendo um grave problema na região, aumentando a preocupação da comunidade local.

Por Acreonline.net

