O Dia Mundial do Lúpus é lembrando nesta sexta-feira, 10. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), estima-se que a doença afete cerca de 65 mil brasileiros, entre 20 e 45 anos de idade, sendo a maioria mulheres. O estudo ainda indica que entre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas, atualmente, o lúpus é uma das mais graves.

No Acre, a incidência dos casos segue os dados nacionais. Calcula-se que para cada 1.700 pacientes com doença autoimune, um tem a doença. De acordo com a reumatologista Emanuele Kawada, que atua na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), o lúpus é uma doença autoimune que pode afetar todos os órgãos e sistemas do paciente. A especialista reforça a importância da campanha para a conscientização da população.

“O dia 10 de maio vem, justamente, para disseminar informações acerca da doença e alertar sobre possíveis sintomas e prevenção do lúpus. Lembrando que a doença não tem cura, mas quanto mais rápido o diagnóstico, melhores as chances de a pessoa ter uma vida normal e com qualidade”, declarou.

O que é o lúpus?

Conforme a classificação do Ministério da Saúde (MS), o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ou apenas lúpus) é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Significando que o sistema imunológico não consegue diferenciar os agentes nocivos (vírus, bactérias, germes) dos tecidos saudáveis do corpo, criando autoanticorpos que atacam e destroem o tecido saudável. Esses autoanticorpos causam inflamação e dor e podem danificar praticamente qualquer parte do corpo, incluindo pele, coração, pulmões, rins e cérebro.

São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele (geralmente avermelhadas ou eritematosas, daí o nome lúpus eritematoso), principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar (rosto, orelhas, colo (“V” do decote) e nos braços) e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos.

Sintomas

Os principais sintomas são: dor nas articulações, manchas vermelhas na pele, principalmente no rosto, que é a famosa asa de borboleta. Pode dar febre, afta na boca e nariz, derrame pleural (líquido no pulmão) ou no coração e perda de proteína pela urina.

Diagnóstico

O diagnóstico de lúpus pode ser difícil, já que se manifesta através de múltiplos sintomas comuns a outras doenças. Diante da suspeita de lúpus, o médico solicitará diferentes exames de sangue (para detectar a presença de anticorpos) e de urina.

O diagnóstico deve levar em consideração o conjunto de alterações clínicas e laboratoriais, e não a presença de apenas um exame ou uma manifestação clínica isoladamente.

Tratamento

O tratamento depende do tipo de manifestação apresentada por cada paciente devendo, portanto, ser individualizado. Seu objetivo é permitir o controle da atividade da doença, a minimização dos efeitos colaterais dos medicamentos e uma boa qualidade de vida aos seus portadores. O tratamento é feito preferencialmente com corticoide, hidroxicloroquina e imunossupressores como azatioprina, micofenolato e ciclofosfamida.

Prevenção

A prevenção é feita, principalmente, evitando exposição solar (o sol é um gatilho para a doença) e outras formas de radiação ultravioleta, ter uma alimentação balanceada, fazer atividade, fazer exames de rotina regularmente.

Onde buscar atendimento?

Segundo Kawada, o fluxo de atendimento para a investigação, diagnóstico e tratamento de lúpus no Acre é o mesmo do restante do país. “O paciente que apresenta esses sintomas deve procurar uma unidade básica de saúde [UBS]. Lá o clínico vai encaminhá-lo para a assistência especializada. Em seguida, o paciente, com o encaminhamento em mãos, faz o agendamento de consulta pela regulação do estado”, explicou.

Por Cássia Veras- Agência de Notícias do Acre