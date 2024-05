Teve início na tarde deste domingo (19) no campo do Florentino, em Sena Madureira, a 2a edição da Copa Clarice Mota de futebol feminino. Ao todo, sete equipes tanto da zona urbana quanto da rural participam da competição que é considerada um dos maiores atrativos do Esporte para as Mulheres no vale do Iaco.

A copa conta mais uma vez com o apoio do senador Alan Rick (UB), do ex-prefeito Jairo Cassiano e do Deputado Federal Roberto Duarte que demonstram comprometimento com o futebol feminino.

Jairo Cassiano esteve no campo do Florentino participando da cerimônia de abertura. “É com muita alegria e honra que represento o senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte em mais uma edição desse importante campeonato. O senador Alan Rick tem investimentos em vários segmentos e no Esporte não é diferente. Exemplo disso é a Escolinha do Leo Moura que funciona em Rio Branco e atende mais de 300 crianças e em Cruzeiro do Sul. Brevemente também funcionará em Sena Madureira. Eu que fui vereador, vice-prefeito e prefeito interino, ajudei muito o esporte, promovendo campeonatos na zona rural, mas sempre masculino. Hoje, temos a oportunidade de ajudar o futebol feminino, incentivando a copa Clarice Mota”, destacou.

Jairo acrescentou que as Mulheres merecem esse a oportunidade de mostrar seu talento em campo. “Essa competição gera oportunidades e revela novos talentos. Reitero o nosso compromisso e também agradeço o apoio do vereador Alípio Gomes que é um parceiro da copa. Parabéns ao organizador Miguel Silva e equipe. Se Deus quiser, tanto o senador Alan Rick quanto o deputado Roberto Duarte estarão presentes na grande final”, completou.

Miguel Silva, organizador da copa, disse que esse apoio é determinante para a realização da competição. “No ano passado, o evento foi um sucesso e estamos empenhados com a nossa equipe nessa nova edição. Fica o nosso agradecimento ao senador Alan Rick, ao Jairo Cassiano e ao deputado Roberto Duarte por nos ajudar na realização da copa, bem como, aos demais parceiros”, salientou.

Ao final da Copa Clarice Mota, a equipe campeã receberá 3 mil reais em dinheiro e a vice-campeã será premiada com 2 mil reais.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram