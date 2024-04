Mais de um século desde que o Titanic afundou na sua viagem inaugural, este testemunho na primeira pessoa do sobrevivente Frank Prentice continua a ser um relato poderoso e angustiante do terror absoluto sentido por aqueles a bordo.

Frank Prentice tinha 23 anos quando sobreviveu ao naufrágio do Titanic . Quando entrevistado pela BBC 67 anos depois, ficou claro que ele ainda estava assombrado por aquela noite terrível. Mais de 1.500 pessoas morreram quando o Titanic atingiu um iceberg no Oceano Atlântico em 14 de abril de 1912, causando o afundamento do barco.

Prentice trabalhava como comissário assistente, lidando com dinheiro e suprimentos a bordo do navio em sua viagem inaugural. Revivendo os acontecimentos daquela noite na série de documentários da BBC de 1979, The Great Liners, ele relembrou o momento em que pensou pela primeira vez que algo poderia estar errado.

“Não houve impacto como tal”, disse ele. “Foi como pisar no freio do carro e pronto – ela parou. Tínhamos uma vigia aberta e eu olhei para fora e o céu estava claro, as estrelas brilhavam, o mar estava calmo e pensei, não poderia ‘ não entendo.”

Quando Prentice saiu de sua cabine para ir ao convés investigar, ele viu algum gelo, mas não havia sinal do iceberg ou de qualquer dano acima da linha d’água. Debaixo da superfície, porém, os danos ao navio supostamente inafundável foram catastróficos.

Chegou a ordem para que mulheres e crianças entrassem nos botes salva-vidas, mas Prentice disse que havia dois motivos pelos quais muitos estavam relutantes: foi uma queda de 21,3 metros na água e eles nunca pensaram que o navio iria realmente afundar. .

“Não se esqueça que tínhamos 16 botes salva-vidas e cada um carregava 50, e se estivessem cheios poderíamos ter salvado 800, enquanto salvamos apenas 500”, disse ele.

O Sr. Prentice e alguns outros homens receberam ordens de buscar todos os biscoitos que pudessem carregar no depósito. Quando voltaram ao convés, o navio estava inclinado e ele não conseguia se esforçar para chegar aos botes salva-vidas. Enquanto ele se apressava para colocar o colete salva-vidas, o navio afundava rapidamente e o pânico aumentava à medida que os passageiros da terceira classe lotavam o convés.

O Sr. Prentice estava agarrado a uma prancha enquanto metade do navio atingido subia alto da água. Ele não teve outra opção a não ser se soltar e mergulhar. “Eu estava com o cinto salva-vidas e bati na água com um estalo terrível”, disse ele. Flutuando no oceano gelado entre “corpos por todo lado”, ele observou o navio desaparecer sob a água. Ele disse que não queria morrer, mas “não via muitas chances de viver”.

Você deita na cama à noite e tudo acontece de novo -Frank Prentice

“Eu estava gradualmente ficando congelado e, pela graça de Deus, me deparei com um barco salva-vidas e eles me puxaram para dentro”, disse ele.

Ao olhar em volta, viu-se sentado ao lado de Virginia Estelle Clark, um rosto conhecido do convés onde ajudara um jovem casal em lua de mel com os coletes salva-vidas. Ele convenceu a Sra. Clark a deixar seu novo marido, Walter, para trás e embarcar em um barco salva-vidas, garantindo-lhe que certamente o seguiria mais tarde. A Sra. Clark perguntou ao Sr. Prentice se ele tinha visto o marido dela. Mais tarde, descobriu-se que ele era um dos mortos.

Na história

In History é uma série que usa o arquivo exclusivo de áudio e vídeo da BBC para explorar eventos históricos que ainda ressoam hoje.

Prentice disse que estava quase “congelado” e acreditava que a Sra. Clark provavelmente salvou sua vida enrolando-o em uma capa. “Eu salvei o dela – acho que poderia ter feito isso, acho que sim, e ela salvou o meu”, disse ele.

O RMS Carpathia estava a quase 96,5 km de distância quando sua operadora sem fio captou o pedido de socorro do Titanic. Mudou imediatamente de direção e traria cerca de 700 sobreviventes para um local seguro em Nova York.

Prentice morreu em 1982, aos 93 anos. Durante o resto da sua vida, guardou uma lembrança que era um lembrete vívido da tragédia que lançou uma sombra sobre a sua vida quando jovem. O relógio que ele usou naquela noite permaneceu congelado no tempo, parado às 02h20. “Estava congelado como eu – acho que durou cerca de 20 minutos na água”, disse ele.

Questionado se estava incomodado em falar sobre o Titanic agora, ele disse: “Provavelmente sonharei com isso esta noite; terei outro pesadelo.

“Você pensaria que estou velho demais para isso, mas ficaria surpreso. Você deita na cama à noite e a coisa toda volta a acontecer.”

