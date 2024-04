Com a participação de 64 equipes, a Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (26). Em um primeiro momento, as equipes participantes serão divididas em oito grupos regionais, e se enfrentarão em turno e returno. No final do torneio, quatro times se classificarão para a Série C.

Entenda o regulamento!

Os 64 times serão divididos em outro grupos, ou seja, cada um com oito equipes. Posteriormente, os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase, que será disputada no formato eliminatório, mata-mata. Esse, aliás, será o modelo até o fim da competição.

Já próximo ao fim do ano, quatro equipes disputarão às semifinais. Essas, aliás, já estarão classificadas para a Série C de 2025.

Jogos deste sábado

No total, 19 jogos agitam essa primeira rodada da Série D neste sábado. Um deles é entre Inter de Limeira e Pouso Alegre, às 16h.

