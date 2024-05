Em Sena Madureira, a situação ficou tensa. Uma festa do beijo realizada no último final de semana no município terminou em uma briga intensa entre mulheres no meio da rua. Os namorados e amigos, em vez de apartarem a confusão, incentivaram as garotas a continuarem brigando.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram