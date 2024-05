Um adolescente de 14 anos morreu eletrocutado no último domingo (5) após tocar em uma cerca elétrica em uma propriedade privada em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, a vítima passou pelo local e visualizou uma fruteira de cacau. O adolescente, que não sabia ler, entrou no local onde havia uma cerca elétrica com um aviso.

Ainda de acordo com a guarnição, uma equipe da Energisa passou pelo local e fez os primeiros atendimentos com reanimação na vítima. No entanto, o jovem não resistiu à descarga elétrica e morreu no local.

O óbito foi atestado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele teve duas paradas cardíacas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

A companhia de energia elétrica disse ao g1 que o acidente ocorreu fora da rede de transmissão administrada pela empresa, e falou que a cerca elétrica estava em 227 volts, acima do permitido. “Pelas informações, a cerca elétrica era clandestina, ou seja, feita por terceiros e de maneira irregular! Sem qualquer sinalização”, complementou.

Por g1 AC

