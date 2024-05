O governo do Acre divulgou a convocação para inspeção médica, entrega de documentos e posse dos candidatos aprovados no concurso público destinado a preencher cargos efetivos no Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC). A convocação segue o Edital n.º 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021, e reforça o compromisso do governo em fortalecer as instituições públicas com profissionais qualificados.

Os candidatos aprovados serão nomeados para os cargos efetivos no ISE/AC, nas seguintes funções: agente socioeducativo feminino, agente socioeducativo masculino, assistente social, psicólogo, técnico administrativo e operacional (auxiliar administrativo), e técnico administrativo e operacional (motorista). A lista de convocados está organizada por cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota. Para consultar o edital de convocação, acesse o arquivo em formato PDF.

Os candidatos convocados devem entregar os documentos necessários até o dia 17 de maio de 2024, entre as 7h e as 13h, nos seguintes endereços:

– Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, Rua Pedro Teles, nº 596, bairro Manoel Terças.

– Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), Via Verde, BR-364, km 2, Jardim Europa.

A cerimônia de posse está agendada para o dia 28 de maio de 2024, às 9h. Os candidatos de Cruzeiro do Sul devem comparecer ao Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, enquanto os candidatos de Rio Branco devem se dirigir à sede do Instituto Socioeducativo do Estado, Rua Rui Barbosa, 469, Centro.

Para mais informações sobre o concurso público, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre pelo telefone (68) 9 9224-2327 ou com a Secretaria de Estado de Administração pelo e-mail [email protected]. Além disso, é importante verificar a lista de documentos necessários no edital de convocação.

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

