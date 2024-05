O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer o incidente ocorrido recentemente, envolvendo uma mulher e seguranças do Hospital Dr. Sansão Gomes, no município de Tarauaca.

Repudiamos veementemente qualquer tipo de abordagem violenta ou agressiva por parte de nossa equipe.

Ressaltamos que a conduta dos seguranças não refletem os valores e princípios que orientam o atendimento em nossa unidade de saúde. A equipe administrativa do hospital já solicitou de imediato à empresa o afastamento dos envolvidos. Estamos tomando todas as medidas necessárias para apurar o ocorrido e garantir que situações como essa não se repitam.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, e reafirmamos que todos devem ser tratados com respeito e dignidade.

Por fim, informamos que um procedimento foi aberto na Polícia Civil para apurar e esclarecer detalhes da ocorrência.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde

Por Agência de Noticias do Acre

