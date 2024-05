Com a proximidade das Eleições Municipais de 2024, os eleitores precisam ficar atentos aos prazos para regularização de sua situação eleitoral. Marcada para o dia 6 de outubro, a votação requer que os cidadãos estejam devidamente cadastrados e atualizados perante a Justiça Eleitoral. No entanto, o período para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral encerra-se em 8 de maio.

Após essa data crucial, os serviços eleitorais ficarão indisponíveis, tornando essencial que os eleitores ajam dentro do prazo estabelecido. A regularização pode ser efetuada de duas maneiras: online, através do Título Net, ou presencialmente, comparecendo aos Cartórios Eleitorais. Para aqueles que não possuem biometria, é imprescindível se dirigir ao cartório eleitoral munido de documento oficial de identidade com foto e comprovante de endereço, dentro de um prazo de até 30 dias do requerimento, para realizar a coleta dos dados biométricos.

Os endereços dos cartórios eleitorais e postos de atendimento podem ser facilmente consultados online, garantindo assim mais comodidade aos eleitores. Em Sena Madureira, por exemplo, a Central de Atendimento ao Eleitor localizada na Rua Quintino Bocaiúva, Nº884, Centro, oferece atendimento das 12h às 18h, sem necessidade de agendamento prévio.

A Justiça Eleitoral reforça a importância de que os eleitores antecipem suas regularizações, evitando assim filas e aglomerações que são comuns nos últimos dias antes do encerramento do prazo. Portanto, é fundamental que cada cidadão se antecipe e resolva qualquer pendência para garantir seu direito ao voto nas Eleições de 2024.

Por Josafá- Colaborador do Acreonline.net

