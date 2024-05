Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM conseguiram realizar na última sexta-feira (3) mais uma apreensão de entorpecentes. A ocorrência dessa vez envolveu duas mulheres, sendo uma de 25 anos e a outra de 30 anos. Elas foram flagradas na região central da cidade.

Segundo informações, os PMs desenvolviam patrulhamento no Beco do Bozó quando visualizaram as mulheres trafegando de bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, elas tentaram empreender fuga, mas foram alcançadas.

Diante da abordagem realizada, foram feitas buscas em um embrulho e os policiais acabaram encontrando 31 pacotes de cocaína que totalizaram 422 gramas.

Em face do flagrante, as duas mulheres foram encaminhadas à Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe.

Por Contil Net

