Manaus – Na noite do último sábado (04), o grupo de pagode Sorriso Maroto desembarcou na capital amazonense para realizar mais um show histórico. No entanto, o que era para ser um momento de diversão, acabou sendo traumatizante para alguns. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi agredido por cerca de dez seguranças em frente ao evento, realizado no Studio 5, na zona Sul de Manaus.

A confusão foi registrada por testemunhas que estavam saindo do show. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que a pancadaria começa. O homem chega a agredir alguns seguranças, na tentativa de se defender e sair do local.

Foi necessário outros homens, e até mulheres, intervirem pois uma tragédia poderia acontecer. “Gente, eu fiquei horrorizada! Dez caras batendo em um? Isso é desumano. É covardia!”, disse uma internauta. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria desencadeado a confusão, tampouco se um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado sobre o caso.

Veja vídeo:

