Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas quase resultou em vítima fatal hoje no município de Brasileia, no interior do Acre. De acordo com as informações, uma das motociclistas estava saindo do estacionamento de um supermercado com destino à Avenida Principal Manoel Marinho Monte, quando foi surpreendida por outra motocicleta.

O choque foi inevitável e as duas vítimas ficaram feridas, tendo que ser socorridas pelo SAMU e levadas para o pronto-socorro local.

Por Acreonline.net

