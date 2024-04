O Corinthians lavou a alma da Fiel neste domingo (28/4). Afinal, com uma ótima atuação, venceu o Fluminense por 3 a 0, pela quarta rodada do Brasileirão, na Neo Química. Assim, o Timão, que ainda não tinha vencido no Brasileirão deste ano e em três jogos tinha somado um ponto (empate com Atlético em 14/4) e zero gol, tratou de mostrar que pode se recuperar na competição. E neste jogo em que coletivamente o time foi muito bem, um jogador brilhou intensamente: Wesley. Afinal, marcou dois golaços, incluindo uma obra-prima, o segundo do time. Cacá completou o placar desta vitória maiúscula.

O Corinthians, com Wesley enfim como titular e o goleiro Cássio no banco (dando vaga a Carlos Miguel), fez um primeiro tempo muito bom. Depois de ver o Fluminense dominar nos primeiros minutos, passou, através de marcação alta, a induzir o time carioca a errar passes. Desse modo, começou a rondar o gol rival. Um passe errado de Cano quase levou Mosquito a marcar. Ele entrara aos oito minutos na vaga do machucado Pedro Henrique). Mas Felipe Melo salvou.

Entretanto, Cano, aos 39, voltou a errar um passe que terminou num chute certeiro de Wesley. E nos acréscimos Wesley fez mais um, sensacional. Em novo passe errado, agora de Árias, Hugo roubou e tocou para Wesley. Aí, veio o gol espetacular. Ele pegou a bola, ganhou de Marquinhos na corrida, deixou Manoel e Felipe Melo no chão e tocou deslocando Fabio. Um dos gols mais bonitos dos últimos anos.

Corinthians detona o Flu no 2º tempo

Fernando Diniz tentou arrumar o Fluminense ao seu estilo, colocando Marquinhos de lateral-direito, sacando Guga e entrando com Douglas Costa para atuar de ala pela esquerda e Felipe Melo saindo para dar lugar a Felipe Andrade. A estratégia nem teve tempo para ver se dava certo. Aos dois minutos, Cacá, numa cobrança de falta para a área, cabeceou e fez 3 a 0 para o Corinthians. A grande vantagem fez o Timão jogar mais fechado. Mas sempre mais próximo de chegar ao quarto gol do que levar o primeiro. Enfim, a Fiel saiu feliz neste Brasileirão.

CORINTHIANS 3X0 FLUMINENSE

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/04/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 42.119

Público pagante: 41.859

Renda: R$ 2.521.430,00

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho, 27’/2ºT), Félix Torres, Cacá e Hugo (Bidu, 27’/2ºT); Raniele (Paulinho, 27’/2ºT), Breno Bidon (Biro. 47/2ºT) e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Henrique (Mosquito, 8’/1ºT) e Angel Romero. Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Douglas Costa, Intervalo), Felipe Melo (Felipe Andrade, Intervalo), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa, 40’/2ºT); Martinelli, Lima e Ganso (Renato Augusto, 15’/2ºT); Marquinhos, Arias e Cano (Terans, 23’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Wesley, 39’/1ºT (1-0); Wesley, 46’/2ºT (2-0); Cacá, 2’/2ºT (3-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

Cartões amarelos: Breno Bidon, Garro, Wesley, Mosquito (COR); Guga, Marquinhos (FLU)

