Sob a liderança do governador Gladson Cameli, o Acre deu um passo importante rumo ao seu futuro educacional e inclusivo na manhã desta segunda-feira, 20. Com a inauguração da Central de Referência em Educação Especial, o Estado se destacou como um dos grandes nomes em inclusão e atendimento especializado na educação, transformando-se em um modelo a ser seguido em todo o país.

A Central de Referência em Educação Especial, em Rio Branco, tem como objetivo oferecer um serviço de atendimento multidisciplinar aos alunos das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino, que são o público-alvo da Educação Especial. Esse público inclui estudantes com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista (TEA), altas habilidades e superdotação, transtornos específicos de aprendizagem, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtornos do processamento auditivo central.

A Central proporcionará avaliações com ou sem laudo médico, conforme a legislação estadual e federal, identificando dificuldades nos aspectos cognitivos, socioemocionais, comportamentais e de autonomia. Além disso, oferecerá atendimento e orientação às famílias dos estudantes, facilitando a compreensão e a efetivação do Projeto de Vida elaborado para cada aluno.

Durante seu discurso, o governador destacou que a Central representa um grande avanço para o sistema educacional do Acre e uma prova do compromisso do governo com a inclusão social. “Estamos garantindo o direito de todos ao acesso aos benefícios que a máquina pública pode oferecer, sem discriminação ou preconceito”, afirmou Cameli.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, reforçou o compromisso contínuo do governo com a educação, mencionando iniciativas recentes, como a entrega de dois abonos, reajustes salariais para profissionais da educação, concursos para professores, contratação de especialistas em educação especial, além de programas como o Prato Extra, distribuição gratuita de uniformes e mochilas para todos os alunos e amplas reformas em unidades escolares, que beneficiam 140 mil alunos em todo o Acre.

“Esta Central está no nosso plano de governo e é mais um compromisso que assumimos, sendo agora cumprido pela educação. A ideia é que essa equipe desenvolva um projeto de vida personalizado para cada estudante a cada seis meses, visando proporcionar maior autonomia, independência e um aprendizado mais eficaz”, reforça o secretário Aberson Carvalho.

Um lugar como nenhum outro

Entre os convidados para a cerimônia estavam representantes da Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE), do Conselho Estadual de Educação, do Ministério Público, da Associação Família Azul, da Defensoria Pública do Estado do Acre, gestores das escolas estaduais, a Apae e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

Para o público que será atendido, a Central de Referência em Educação Especial traz diversos pontos positivos significativos. Primeiramente, os estudantes que são o público-alvo da Educação Especial serão avaliados por uma equipe multidisciplinar, que identificará suas dificuldades e habilidades específicas. Além disso, a Central assegura os direitos dos estudantes quanto aos serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE), levando em conta suas especificidades e individualidades.

Outro aspecto importante é a orientação contínua que será oferecida às escolas e às famílias dos estudantes, com o objetivo de implementar de forma colaborativa o Projeto de Vida de cada aluno. Finalmente, a equipe multidisciplinar também fornecerá atendimento e orientação às famílias dos estudantes atípicos, garantindo um suporte integral e abrangente.

O governador Cameli finalizou sua fala expressando gratidão aos professores e profissionais envolvidos. “A dedicação e o amor de vocês para cada um dos alunos especiais que aqui irão estudar terão uma recompensa infinita”, declarou, num evento que simboliza um passo significativo rumo a um futuro inclusivo e próspero para as novas gerações de acreanos e acreanas.

Samuel Bryan – Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

