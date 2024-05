Em mais uma ação para valorizar o servidor público, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve presente na tarde desta segunda-feira, 20, na solenidade de promoção à graduação de 3º sargento da Polícia Militar, prestigiando 188 militares promovidos, tanto da capital como do interior, que concluíram o Curso de Formação de Sargentos.

Na mesma ocasião, também foi feita a abertura do Curso de Formação de 2º Tenente Estagiário de Saúde da PM no Acre, com a participação de nove militares. A solenidade aconteceu no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Ao chegar no local, o governador destacou que esses incentivos são importantes para manter a ordem pública.

“É o que a gente precisa para manter a máquina em ordem, manter a ordem e cumprir o que está na nossa Constituição. E é aquilo que eu digo, todas as nossas ações nós vamos fazer em prol da administração e colocar o Estado mais eficiente para cuidar das pessoas”, destacou.

Os destaques também foram apresentados durante a solenidade e receberam a homenagem das mãos do governador e também do comandante geral da PM, coronel Luciano Dias Fonseca.

Durante seu discurso, o governador reforçou que tem tratado a Segurança Pública com prioridade.

“Para onde for, não me canso de falar do orgulho que tenho da Polícia Militar do Acre. Aos 190 soldados desta corporação que estão sendo promovidos ao posto de terceiro sargento, minhas felicitações. Desejo que cada um de vocês possa encontrar nessa promoção ainda mais entusiasmo para seguirem em suas carreiras militares”, destacou.

O comandante da PM, Luciano Dias Fonseca, falou da importância de valorizar os servidores.

“É algo realmente histórico aqui hoje, principalmente o concurso de oficiais de saúde, que é um quadro auxiliar dentro do militarismo. Então é uma data muito importante. E também o termo do curso de sargento, que é uma função muito importante na estrutura da hierarquia militar. Então hoje nós estamos entregando à sociedade 188 sargentos, muito bem formados, com treinamento, capacidade técnica aprimorada para serem bons sargentos”, frisou.

O terceiro sargento Rauber de Alencar foi orador da turma e disse que esse foi um momento marcante na carteira.

“É muito importante, é uma das promoções mais esperadas do Praça, terceiro Sargento, onde a gente tem essa alegria, essa oportunidade, só tenho que agradecer. É um momento de alegria, de festa, e agora, depois dessa promoção, vamos comemorar com a família. Que Deus abençoe todos e quero dizer pra toda a sociedade que nós estamos reafirmando que estamos prontos para servir e proteger a todos com o risco da própria vida”, destacou.

Rendrick Rogério, de 23 anos, vai iniciar o Curso de Formação de 2º Tenente Estagiário de Saúde da PM. Ele falou da expectativa para esse momento.

“As expectativas são as melhores possíveis. A polícia do Acre é conhecida no Brasil todo pelo seu excelente trabalho. E assim, a gente só tem a agradecer tanto ao governador do Estado, Gladson Cameli, quanto ao comandante da polícia, o coronel Luciano Dias, que está proporcionando este momento único na história do Acre. Estamos aqui para servir à população acreana e, principalmente, aos familiares e aos próprios policiais no nosso serviço com a comunidade e com a polícia”, reforçou.

Ao final da solenidade, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, fez uma palestra aos oficiais da PM sobre humanização na saúde militar. Na conversa, ele destacou as boas práticas e orientações sobre saúde.

Por Tácita Muniz Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram