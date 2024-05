O jovem estava acompanhando de um amigo que ficou desesperado após o acidente na BR-174

Um jovem, não identificado, 19, morreu em um grave acidente de trânsito, na tarde de domingo (19), no KM 167 da BR-174, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A vítima estava empinando uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro.

De acordo com as informações, a vítima junto com outro amigo estavam fazendo manobras em uma motocicleta pela via quando colidiu com um carro modelo Chevrolet Cobalt estava trafegando na via no sentido Presidente Figueiredo a Boa Vista.

O motorista do carro ainda tentou desviar, mas não conseguiu. Com a pancada forte, a vítima, que era garupa da moto, foi arremessada e morreu ainda no local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que um dos jovens estavam em pé na motocicleta. Após o acidente, o amigo da vítima, apareceu desesperado ao perceber que o jovem estava morto. “A gente estava se divertindo. Foi ele que falou. A gente ia jogar bola”, disse.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para a remoção do corpo da vítima.

Veja vídeo:

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram