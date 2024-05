A Prefeitura de Rio Branco deu mais um passo significativo na sua política de assistência à população em situação de rua, na manhã desta segunda-feira (20), ao iniciar uma nova turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A aula inaugural ocorreu no Centro Pop e contou com a presença dos novos alunos, professores, equipe da Secretaria Municipal de Educação (Seme), representantes do sistema de justiça e entidades. O evento foi marcado por discursos emocionantes e renovação de esperança para os participantes.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Wellington Chaves, expressou sua gratidão aos responsáveis e destacou a importância de ações conjuntas para melhorar as condições do atendimento às pessoas em situação de rua.

“A turma do EJA é um exemplo de uma ação que envolve trabalho conjunto, unindo várias secretarias municipais, entidades e o sistema de justiça, assim como a oferta do tratamento odontológico semanal e clínico com a equipe do Consultório de Rua que estará no Centro Pop todas as quintas-feiras. Agora estamos disponibilizando mesas e cadeiras no espaço da unidade para que essas pessoas façam suas refeições com mais conforto e dignidade. Na semana passada demos início ao recadastramento geral da população em situação de rua que vai possibilitar uma melhor avaliação para planejar e atuar com mais eficiência. São ações efetivas que estão acontecendo porque estamos ouvindo o sistema de justiça, entidades e a própria população que procura benefícios sociais.

Talles Ferreira, promotor de direitos humanos e cidadania do Ministério Público do Estado, destacou a importância de garantir dignidade e autonomia para as pessoas em situação de rua.

“Precisamos garantir dignidade e autonomia preservando as suas histórias. No momento, estamos presenciando o resgate das funções do próprio Centro Pop, que deve ofertar um acolhimento digno, encaminhando-os aos serviços públicos como educação e saúde. O plano de ação da prefeitura para a execução das políticas voltadas à população em situação de rua é muito cuidadoso, bem elaborado e vamos ajudar a cumpri-lo.”

Zélia Mendonça, diretora de ensino da Seme, destacou o desafio e a importância especial desta nova turma da EJA.

“Estamos iniciando esta etapa que vai da alfabetização ao quinto ano. A turma do Centro Pop é sempre um desafio devidos as condições de alta vulnerabilidade dos alunos, mas a prefeitura está pronta para realizar mais um bom trabalho com o professor Igor, que já é experiente para a função. Esperamos que todos consigam concluir, receber o diploma e ter uma nova oportunidade.”

Aluno da última turma da EJA, que se formou e saiu da situação de rua graças a uma oportunidade de trabalho oferecida pela gestão municipal, Gilson Kennedy, deixou uma palavra de incentivo aos novos alunos.

“Quero dizer a todos que não desistam. A vida na rua é marcada por muito sofrimento, preconceito, fome, sede, frio. E acreditem quando eu falo que o estudo pode te livrar de todos os vícios. O Centro Pop me ajudou, e sou muito grato ao prefeito Bocalom porque me deu um emprego e transformou minha vida. Agora não estou mais na rua. Estou em transformação,” afirmou.

Victor Lima/Assecom

