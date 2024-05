Trem e Humaitá se enfrentam nesta segunda, 20, a partir das 18h15(hora Acre), no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, no complemento da 4ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Trem ocupa a 6ª colocação na chave com 4 pontos e o Humaitá é o 8º sem nenhum ponto marcado.

Somente no vestiário

O elenco do Humaitá fechou a preparação para o confronto neste domingo, 19, com um treino leve, no Zerão, e o técnico Kinho Brito deixou para divulgar os titulares somente momentos antes da partida.

“Vou me reunir com a comissão para definir alguns detalhes. Vamos tentar ganhar o jogo, mas sabemos das dificuldades”, declarou o treinador.

Acreanos no Trem

Os meias Eduardo e Polaco são duas peças importantes no Trem para jogo contra o Humaitá. A equipe derrotou o São Raimundo fora de casa na última rodada e um novo triunfo a colocará na zona de classificação.

Trio de arbitragem

Jailton Moura, da Bahia, apita Trem e Humaitá. Luan Patrique Pereira e Inácio Barreto, ambos do Amapá, serão os auxiliares.

