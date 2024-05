O técnico Kinho Brito espera a liberação do volante Becker para definir os titulares do Humaitá. O Tourão enfrenta o Porto Velho, de Rondônia, nesta quarta, 1º, às 15 horas, no Florestão, na partida de estreia do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Tenho o time definido. Se o Becker não for liberado, a opção será o Lorran”, explicou o treinador.

Dudu estreia

O zagueiro Dudu, ex-Náuas, será um dos titulares do Humaitá no primeiro jogo do Brasileiro.

“Trabalhei com Dudu por quatro anos e tenho total confiança no seu futebol. Teremos um sistema defensivo forte para um primeiro jogo bem complicado”, avaliou Kinho Brito.

Preparação fechada

Com um trabalho tático seguido de um treino de bolas paradas, o elenco do Humaitá fechou a preparação na manhã desta terça, 30, no campo do Airton.

PHD

