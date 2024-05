O jovem rapper estadunidense Rylo Huncho, de apenas 17 anos, morreu tragicamente após se acidentalmente atirar enquanto filmava um vídeo para as redes sociais. O incidente ocorreu na última quarta-feira (15) em Suffolk, no estado da Virgínia, e foi confirmado pela polícia ao The Post. Huncho estava se apresentando para a câmera, cantando e dançando com uma pistola que tinha um laser verde

Durante a gravação, ele desativou a trava de segurança da arma e apontou para a própria cabeça, momento em que a arma disparou, jogando-o para fora do enquadramento da câmera. As imagens perturbadoras do ocorrido acabaram circulando na internet.

A trágica morte de Rylo Huncho deixou sua mãe devastada. No dia seguinte ao incidente, uma vaquinha foi aberta para apoiar a mãe do jovem artista, que era filho único. Um primo de Huncho comentou sobre a difícil situação: “Ela era mãe solteira, mas cuidou do filho o melhor que pôde”. “Suicídio acidental foi a causa de sua morte, ainda estamos tentando descobrir o porquê. Mas qualquer coisa, quero dizer, qualquer coisa pode ajudá-la neste momento de necessidade. Sempre foi ela e seu filho”, finalizou o primo, destacando a necessidade de apoio para a família neste momento de profunda dor.

A comunidade local e os fãs de Huncho se uniram para oferecer suporte emocional e financeiro à sua mãe, ressaltando o impacto que o jovem artista teve em suas vidas. A tragédia serve como um alerta para os perigos associados ao manuseio imprudente de armas de fogo, especialmente entre jovens que podem não ter a consciência plena das consequências de suas ações.

Por CM7 Brasil

