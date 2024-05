No último sábado (04) a associação Sonhar e Realizar (SONERE) realizou a entrega de 50 pares de sapatos para as adolescentes assistidas pelo projeto social Sonho de Menina – Sou Debutante, que serão utilizados no tão aguardado baile, previsto para ocorrer no dia 18 de Maio.

A entrega foi promovida pelo presidente da Sonere, Geovanny Schu. Além dos sapatos, as adolescentes também ganharão os vestidos e maquiagem totalmente grátis.

Vale destacar que os materiais foram adquiridos através de emendas parlamentares destinadas pela ex-senadora e hoje vice-governadora, Mailza Assis, bem como pelo ex-deputado estadual Wagner Felipe.

Além disso, a Sonere conta com o apoio da vereadora Ivoneide Bernardino, do prefeito Mazinho Serafim, da deputada federal Meire Serafim, do secretário de cidadania Daniel Herculano, da secretaria de estado da mulher, e de secretarias municipais de Sena Madureira.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram