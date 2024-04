Se você está pensando em enganar um enxame de abelhas irritadas mergulhando no corpo d’água mais próximo, pense novamente. Pular em uma piscina ou lago não vai te salvar desses insetos persistentes. Elas não te seguirão debaixo d’água, mas não se engane — elas são mais pacientes do que você pode esperar e perfeitamente dispostas a esperar que você volte à superfície.

Vamos contextualizar: você irritou um enxame de abelhas. Má ideia. Agora, pairar sob a água pode parecer um plano sólido, mas aqui está a pegadinha. As abelhas não são conhecidas por desistir facilmente. Elas podem e vão permanecer por perto, esperando que você suba para respirar. E não estamos falando de apenas alguns minutos. Estamos falando de potencialmente horas de um jogo de espera que você está prestes a perder.

O especialista em comportamento de insetos, Justin Schmidt, esclarece isso em uma entrevista com a *Scientific American*. Ele descreve observando abelhas que pairavam sobre um homem que pensava que um lago poderia protegê-lo de um ataque com ferroadas. Essas abelhas? Elas pairaram até o pôr do sol antes de finalmente voltarem para a colmeia. Você pode não ter tanta sorte com o tempo.

Aqui é onde fica um pouco mais técnico e um tanto mais arrepiante. Quando você está debaixo d’água, tentando se esconder, você provavelmente vai respirar, certo? Cada expiração libera bolhas de dióxido de carbono. Adivinhe? Essas bolhas são como um grande sinal de neon para as abelhas, gritando “Estou aqui embaixo!” Então, não só você não está enganando as abelhas, você está basicamente apontando sua localização exata.

Agora, suponha que as abelhas tenham captado seu rastro e você não está interessado em um cerco subaquático. A alternativa não é muito mais atraente. Você emerge para respirar, e puf, as abelhas estão de volta ao negócio, prontas para continuar seu ataque zumbido. Então, qual é o melhor plano?

Evitar é a chave. Se um enxame começar a se formar, não bata ou avance sobre as abelhas. Movimentos rápidos podem provocá-las ainda mais. Em vez disso, mantenha a calma — mais fácil falar do que fazer, claro — e afaste-se lentamente. Se elas já estiverem no modo de ataque, sua melhor aposta é buscar abrigo. Um carro, um prédio, qualquer coisa com mais barreiras do que alguns centímetros de água.

Se as abelhas não desistirem e você não tiver outra escolha a não ser correr, lembre-se disso: as abelhas geralmente perdem o interesse após cerca de 2 km. Não é ideal, mas é um plano. E se você for picado, lide com isso de maneira inteligente. Estique a pele ao redor da picada e tente remover o ferrão com as unhas ou uma pinça. Lave bem a área, aplique uma compressa fria para reduzir o inchaço e fique de olho em seus sintomas. Dificuldade para respirar ou outras reações graves significam que é hora de buscar ajuda médica — rapidamente.

As abelhas são cruciais para nosso ecossistema, mas podem ser adversárias formidáveis quando provocadas. Um pouco de conhecimento ajuda muito a manter tanto você quanto as abelhas zumbindo em suas respectivas faixas.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram