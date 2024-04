A prefeitura de Sena Madureira através da Secretaria Municipal de Obras segue realizado a operação Tapa Buracos em diversas ruas do município. O trabalho que vem sendo realizado é fruto de uma parceria com a iniciativa privada, que disponibiliza 50 toneladas de massa asfáltica todos os meses para realizar a recuperação de ruas e avenidas do município.



Nesta sexta-feira, 25, as equipes se concentram em realizar o trabalho na Rua Maranhão começando na entrada da cidade, pela conhecida baixada do cristo.



O prefeito Mazinho Serafim (Podemos), enfatizou que os trabalhos de infraestrutura do município logo após o termino do período invernoso serão intensificados. “Com a chegada do verão vamos reforçar ainda mais os trabalhos nas ruas da nossa cidade. Estamos recebendo maquinários novos que são frutos de emendas parlamentares para que as obras se iniciem o mais breve possível, melhorando a trafegabilidade para nossa população”, destacou.



De acordo com o secretário de obras, Fabricio Moreira, outra frente de serviço está sendo realizada no trabalho de terraplanagem em um trecho da Rua Nicácio Teixeira nas proximidades do Porto. “Depois que fizermos esse trabalho, uma empresa terceirizada irá aplicar uma nova camada de asfalto, juntamente com a implantação de sarjeta e meio fio na região”, explicou o gestor.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram