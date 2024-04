Seu Antônio Carlos Pereira é produtor rural na região do Polo Benfica. Ele tem uma área de 25 hectares e produz milho para silagem em apenas 3 hectares para alimentar 25 vacas leiteiras. O produtor é assistido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio de assistência técnica e fomento. Hoje a área de terra dele impressiona pela qualidade no plantio e frutos de uma boa assistência técnica.



“A prefeitura nos deu um incentivo porque nossa terra antigamente ela não produzia. Ela estava muito degradada até o pasto. O capim era maior e o pasto era morto. Depois desse projeto do nosso prefeito, desse calcário, aí já vimos que a terra já começou a responder. A nossa média era 50 litros de leite. E se Deus quiser, pretendemos daqui um ano chegar nos 500 litros”

O plantio será utilizado na alimentação de vacas leiteiras. A colheita é triturada e armazenada em sacas ou em trincheiras cobertas por lona para alimentar o gado no verão onde o pasto está baixo. Nesse período o seu Antônio mistura a tritura com farelo de milho e alimenta os animais. Para dar mais sabor ao alimento do gado no cocho o seu Antônio coloca o milho moído com farinha de soja. A soja é comprada, mas o milho é da própria produção.

“Antes nós alimentávamos as vacas com pasto e agora com essa silagem, com esse farelo e o rendimento de leite aumentou. graças a Deus. É um valor gratificante porque antes nossas vacas passavam fome porque no período seco o capim secava e agora, não. Já vi uma grande melhora.”



Para que a silagem alcance a qualidade nutricional necessária para o rebanho leiteiro, é necessário um preparo ideal do solo e adubo adequado à planta. De acordo com o engenheiro agrônomo Marcos Matias, o manejo nutricional do rebanho bovino requer uma forragem de qualidade.

“Para isso, o solo, no início do preparo da produção da silagem, tem que estar bem adubado e com a acidez do solo corrigida. O gado, ele se alimenta com vontade. Significa que ele sente, pelo faro, todos os nutrientes disponíveis para que ele desenvolva uma boa produção. Então, esse milho deve estar aproximadamente com dois meses, 70 dias é o ponto ideal para se produzir a silagem com bom teor de umidade, bom teor nutricional. A planta do milho é triturada por inteiro para garantir um certo teor de energia que são os carboidratos e proteínas para desenvolver bem a produção leiteira.”



A prefeitura, por meio da Seagro, também está desenvolvendo o Programa Municipal de Pecuária Leiteira para pequeno produtor. Boa parte da vacas foram fecundadas com o sistema de inseminação artificial em tempo fixo. As novas genéticas terão potencial produtivo até 15 litros por vaca, é o que informa o zootecnista Gleisson Lopes.

“A gente trabalha na pastagem, na sanidade, na alimentação e finaliza com a genética. A partir de maio vão nascer as primeiras bezerras. Nós fizemos um trabalho de inseminação de 20 vacas com IATF, inseminação em tempo fixo”, explicou.

Seja na pastagem, seja na silagem ou no melhoramento genético, a Prefeitura de Rio Branco fortalece a produção no campo.

Luizio Oliveira – Assecom

Fotos: Evandro Derze – Assecom

