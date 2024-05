Como parte da programação em comemoração aos seus 108 anos de história, a Polícia Militar do Acre (PMAC) vai promover mais uma edição da tradicional Corrida Tiradentes, no dia 2 de junho. As inscrições se encerram na próxima quinta-feira, 9, e podem ser feitas online, no site da empresa parceira Acre Running.

Segundo a comissão organizadora, a expectativa é de que pelo menos 400 atletas, entre profissionais e amadores, participem do evento. A corrida, que terá a largada às 7h, em frente ao Quartel do Comando-Geral (QCG), é aberta ao público e será dividida nas categorias militar e civil, por faixa etária. Cada participante deve escolher entre os percursos de 5 ou 10 km.

As inscrições dão direito a um kit com a camisa do evento, numeração, medalha de metal e um combo pós-corrida, que inclui hidratação e frutas. Quem optar por não levar a camisa, pode fazer a inscrição com desconto.

Para se inscrever, o atleta deve preencher um formulário online, de acordo com sua categoria, ou fazer contato com os organizadores por meio do telefone (68) 992822271.

Abaixo, os links para inscrição:

– Policias militares: https://forms.gle/5L7t8RDf7DxFNgYX7

– Comunidade em geral: https://forms.gle/FeVJuBowdWs4kodJ9

Por Joabes Guedes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram